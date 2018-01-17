Haber: Semih Baykal

OHAL kapsamında 696 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilere kadro hakkı verilmişti. Ancak karayolunda çalışan 20 bin’e yakın taşeron işçi bu karardan yararlanamayacağı ortaya çıkmıştı. Yol-İş Sendikasi Ankara 1 Nolu Sendika Teşkilat Sekreteri Şaban Çekil, Şube Genel Sekreteri, Semavi Üzen ve Şube Mali Sekreteri Mehmet Kayadibi karayollarında taşeron olarak çalışan işçilere destek olmak için Bolu’ya geldi.

“TÜM ÇALIŞANLARI AİLELERİ İLE BİRLİKTE ÜZMÜŞTÜR”

Kadroya alınmaması gündemde olan karayollarında çalışan 20 bin taşeron işçisi adına basın açıklaması yapan Yol-İş Sendikasi Ankara 1 Nolu Sendika Teşkilat Sekreteri Şaban Çekil; “Karayolları Genel Müdürlüğünde asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, Tünel İşletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki HGS dahil her türlü işleri yapan işçilerin, KİTLER’deki taşeronların yanında çalışan işçilerin, Köylere hizmet götürmek için Kanunla kurulmuş Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışında bırakılmaları, Özel İdareler’de taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları, buralarda5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun bırakılması, bu işçi kardeşlerimizi hüsrana uğratmıştır. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yaratılması tüm çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür” dedi.

“TÜM TAŞERON İŞÇİLERİNİN BAŞLANGIÇTA HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN AÇIKLANDIĞI GİBİ KAPSAMA ALINMASINI İSTİYORUZ “

Son olarak Çekil; “Taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrımcılık yaratan ve adil olmayan bu düzenlemelerin değiştirilerek, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta Hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması biz işçilerin başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımız ile Hükümetimizden beklentimizdir. Bizler haklı taleplerimizin dikkate alınarak; Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslim işlerde, KİT’lerde, Köye Hizmet Birlikleri’nde, taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarının kadrolarına geçirileceğine, Özel İdareler de taşeron yanında çalışan işçilerin şirket marifetiyle değil doğrudan kadroya alınacaklarına, buralarda 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin ise çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yararlandırılacaklarına ve ilgili kurumların kadrolarına geçirilen işçilerin, kadrolarına geçtikleri kurumların tescilli oldukları asıl işyeri dosyası üzerinden tescillerinin yapılarak buna göre sendikal örgütlenmelerine imkan sağlanıp, çalışma barışın bozulmasını önleyeceğini düzenlemenin yapılacağına inanıyoruz” diye konuştu.