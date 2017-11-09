Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları 97-117. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Adapazarı-İzmit yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Sapanca otoyol kavşağında da araç geçişine izin verilmiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 1-3. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çankaya-Samsun kavşakları yönünde soldan iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten ve iki şeritten izin veriliyor.