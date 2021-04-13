Yol kenarında 20 köpek bulundu!

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Yeniçağa ilçesi yakınlarında otoyol kenarında, çok sayıda köpek gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, 20 köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Yapılan incelemede, köpeklerin kulaklarındaki küpelerin söküldüğü görüldü. Bölgede başka köpeklerin de olduğunu düşünen ekipler, çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgede bulunan diğer hayvanların aç kalmaması için yiyecekler bırakıldı.

"BOLU VE ÇEVRESİNE AŞIRI SAYIDA KÖPEK BIRAKILIYOR"

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, ihbar üzerine ekipleri bölgeye gönderdiklerini belirterek, “Dün 11 köpeği alabildik. Bugün de ekip aracımız tekrar bölgeye gitti ve 9 köpeği daha alabildik. Diğerleri yaklaşmadığı için onları bugün alamadık. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Bölgedeki diğer köpekler için çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Varlık, “Özellikle Alpağut ve Küpçüler mahallelerinin olduğu otoban kenarına, Vakıfgeçitveren köyü civarlarında gruplar halinde köpekler dolaşmakta. Bu kadar çok köpek bırakıldığı için sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Barınağın birinci bölümünde 270, ikinci bölümünde 100 köpek mevcut” ifadelerini kullandı.