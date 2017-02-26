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26 Şubat 2017 Pazar
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    • Yol patates tarlasına döndü

    Bolu'da minibüs ile patates yüklü traktörün çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol patates tarlasına döndü.

    26 Şubat 2017 Pazar 09:57
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    Yol patates tarlasına döndü
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun kent merkezi istikametine seyreden Ahmet Gücükoğlu yönetimindeki 34 KJ 569 plakalı minibüs, Organize Sanayi yakınlarında önünde seyreden Servet Gücüyener idaresindeki 14 AS 835 plakalı patates yüklü traktöre arkadan çarptı.

    Kazada sürücü Gücükoğlu ile minibüse bulunan Mervenur Gücükoğlu, Metin Açık ve Filiz Nalbant yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Çarpmanın etkisi ile yol adeta patates tarlasına döndü. Yol kaza ve temizlik çalışmaları nedeniyle bir müddet trafik akışına kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Minibüs, Patates, Yüklü, Traktörün

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