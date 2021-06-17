Yol şebeke planı yapımı hizmeti alınacaktır

DİRGİNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU ÇALDERE DİRGİNE KOZDERE ŞEFLİKLERİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI HİZMET ALIMI

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/806372/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/yol-sebeke-plani-yapimi-hizmeti-alinacaktir