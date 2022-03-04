Yol şebeke planı yenileneme işleri tamamlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devir teslim protokolü işin yapımını üstlenen firma yetkilisi ile Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ve Orman İşletme Şeflerinin katılımıyla yapıldı. Yol Şebeke planlarının yenilenmesiyle Orman İşletme Şeflikleri dahilindeki ormanlarının sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi için ekim, dikim, üretim, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, yangınlardan korunma ve yangınları söndürme gibi çeşitli ormancılık hizmetlerinin zamanında, yöntem ve tekniğine uygun olarak yapılabilmesine olanak sağlayacağı, aynı zamanda ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulması için katkı sunacağı ifade edildi.