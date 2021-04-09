“Yol sıra gidip çay sıra gelen eski belediye başkanı”

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın en önem verdiği projelerden olan Kanal Kapatma Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilk etap çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi, 8 kilometre uzunluğundaki sulama kanalının 2,9 kilometrelik kısmını kapattı. Projeyle ilgili gelişmelerin basına yansıması sonrası AK Parti İl Başkanı Suat Güner Başkan Özcan’a sosyal medyadan sataştı.

Suat Güner projeyle ilgili, “15 yıllık Bolu Belediye Başkanlığı döneminde Bolu’ya çağ atlatan Alaaddin Yılmaz başkanımız tarafından planlanan ve yapımına başlanan Kanal Kapatma Projesi’ni kendi projeleri gibi tanıtmalarına şaşırmadık” ifadelerini kullandı.

“KİME YUTTURMAYA ÇALIŞIYORSUN?”

Başkan Özcan, AK Parti İl Başkanı Güner’in sosyal medya paylaşımına cevabını, Belediye Meclis Toplantısının Nisan ayı 2. birleşiminde verdi. Özcan konuyla ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmada Güner’in paylaşımını hatırlatarak, “Geçen paylaşım yapmış sayın çiçeği burnunda il başkanımız. Şimdi bir; 100 metrelik bir kısmı kapatmış, kaçak kapatmış açın sorun Devlet Su İşlerine. İkincisi yahu AK Parti’nin projesiyse bu proje Alaaddin Yılmaz kaç sene belediye başkanlığı yaptı burada? 15 sene, evet baktım 2004’te vaat etmiş ‘kanalı kapatacağım’ diye. 2004’te vaat etmiş, 2019’a kadar başkanlık yapmış ve 100 metreyi kaçak olarak kapatmış. Proje bile hazırlatamamış. Şu kardeşiniz gelmiş projesini hazırlatmış. Sağ olsun Fatih Metin’e de götürdüm. ‘Benim de projelerim arasında vardı’ dedi, destek verdi. Projeyi hazırladık usulüne uygun olarak kapatıyoruz. 15 yıl niye kapatmamış? Aslında İl Başkanının yayınladığı bir itiraf. Diyor ki yeni il başkanı ‘Benim 15 yıl belediye başkanlığımı yapan… -Çağ atlatan yazmış da bence yol sıra gidip çay sıra gelen eski belediye başkanım demesi lazım- Yani 15 yıl önce söz vermişsin, 15 yılda yapamamışsın. Yeni gelen daha 6. ayında iznini almış, yapımına başlamış. Ondan sonra da AK Partinin projesiydi diye yutturmaya çalışıyorsun. Ya ne yutturmaya çalışıyorsun? Kime yutturmaya çalışıyorsun? 2004 yılında kanalı kapatmayı vaat etmiş, ben size vaatlerimi söyledim yüzde 45’i bitmiş, onun döneminden kalan 140 milyon liralık işi bitirmişim, hala anlatıyorum size, anlamakta güçlük çekiyorsunuz” dedi.