Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı, vatandaşlarımızla sohbet etti. Vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakamımız genel olarak köy halkının yol ve su problemleri ile ilgili şikayetlerini inceleneceğini ve gerekenin yapılması için çalışmaların yapılacağını söyledi.

2015 yılında İğneciler köyünde meydana gelen yangın afetinde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da ziyaret eden Şahin “yangın yerlerinde incelemelerde bulundu, köyde bulunan AFAD ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamımız Elmacıkdere köyünde bulunan Kıbrıs Gazimiz Mehmet ÖZTÜRK'ü evinde ziyaret etti ve gazimizle bir süre sohbet etti. Elmacıkdere köyünde bulunan tarihi camiiyi de gezedi.

Köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat DEMİR, Mudurnu Müftü Vekili Mehmet Rıza AKGÜL, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL , Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.