banner128

banner101

25 Şubat 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yol ve su istediler

    Mudurnu Kaymakamı Efecan ŞAHİN ilçeye bağlı Elmacıkdere, İğneciler ve Gökören köylerini ziyaret etti.

    25 Şubat 2017 Cumartesi 08:12
    Bu haber 29 kez okundu
    Yol ve su istediler
    Foto galeriye git

    Haber: ERDAL TANRIVERDİ

    Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı, vatandaşlarımızla sohbet etti. Vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinleyen Kaymakamımız genel olarak köy halkının yol ve su problemleri ile ilgili şikayetlerini inceleneceğini ve gerekenin yapılması için çalışmaların yapılacağını söyledi.

    2015 yılında İğneciler köyünde meydana gelen yangın afetinde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da ziyaret eden Şahin “yangın yerlerinde incelemelerde bulundu, köyde bulunan AFAD ekiplerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamımız Elmacıkdere köyünde bulunan Kıbrıs Gazimiz Mehmet ÖZTÜRK'ü evinde ziyaret etti ve gazimizle bir süre sohbet etti. Elmacıkdere köyünde bulunan tarihi camiiyi de gezedi.

    Köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Murat DEMİR, Mudurnu Müftü Vekili Mehmet Rıza AKGÜL, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL , Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Kaymakamı, Efecan, ŞAHİN, Ilçeye

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Eğitimsizlik
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129