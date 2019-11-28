Yol verme kavgası hastanede bitti

Haber: Aysun Beykoz

Kültür Mahallesi'nde 14 T 0766 plakalı taksiyle seyir halindeki A.B. ile henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü, beyzbol sopasıyla taksici A.B'yi darp etti. Yaralanan taksici, diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiciyi darp ettiği öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.