Yol yapımı tehlike oluşturuyor

TEM Otoyolu gişeleri kavşağı ile Milli park girişi arasında bulunan yolun bazı kesimlerinde sürdürülen bakım onarım ve yapım çalışmaları sürücüler için tehlike oluşturuyor. Par girişine iki kilometre kala yapımı devam eden istinat duvarı inşaatının bulunduğu bölgede yolun daralması ve yapım malzemelerinin bulunması güzergahta dikkatli gidilmesini gerektiriyor. Sık sık toprak kaymalarının yaşandığı 1 kilometrelik yol bölümünde yer yer 10 metre yüksekliğinde doğal taş duvarların yapımı devam ediyor. Milli parkın doğal ortamına uygun olarak yapılan erozyon duvarlarının yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iyileştirilen Abant Gölü Milli Parkı bağlantı yolunun 2023 yılı yatırım programında da yer aldığı belirtildi.