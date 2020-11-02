Yola çıkacaklar dikkat

Haber:Erdal Tanrıverdi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, hafif taşıtlara Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlara ise Kaynaşlı-Abant kavşakları arası D-100 yolundan sağlanıyor.TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Kılıç-Orhangazi kavşaklarında ve Göle-Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerinde yol yapım, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 00:05