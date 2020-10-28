Yola çıkacaklar dikkat



Haber:Erdal Tanrıverdi

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle ara dönemlerde kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü, hafif tonajlı araçların geçişine açıldı. Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde devam eden çalışmalar nedeniyle 3 gün önce tamamen ulaşıma kapatılan tünelin Ankara istikametinde yenileme, yol ayırma ve duba çalışmaları tamamlandı.Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul yönü viyadükler üzerinde yolu ikiye ayırarak baypas çalışması yaptı. Tır, tanker ve ağır yük taşıyan kamyonlar otoyolun Düzce kesiminden Kaynaşlı, Bolu kesiminden ise Abant gişelerine ve buradan da D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilirken, otoyol hafif tonajlı otomobil, kamyonet, minibüs ve yolcu otobüslerinin kullanımına açıldı. Baypas yapılan kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda, çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bolu-Gerede yolunun 70-72. kilometresinde (Gerede şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.