Haber: BMA

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile Bitlis’in Yolalan Belde Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a iade-i ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Yolalan Belediye Başkan Vekili Kamil Güzel, Bolu Belediyesi işbirliği ile Yolalan Beldesi’ne yapılacak altyapı ve üstyapı projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yılmaz, görüşmenin ardından Başkan Vekili Güzel’e üzerinde Bolu’nun sembolleri bulunan porselen tabak ve yöresel ürünler bulunan sepet armağan etti.