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18 Mart 2017 Cumartesi
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    • Yolcu enkaza sıkıştı

    Mengen - Yeniçağa yolu 5. Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Devriln otobüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarılabildi.

    18 Mart 2017 Cumartesi 17:51
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    Yolcu enkaza sıkıştı
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    Haber; Uğur BALABAN

    Alınan bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa istikametine doğru seyreden Muhammet Kumcu yönetimindeki 34 RV 789 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskiçağa köyü mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Veysel Kaya oturduğu alanda sıkışarak yaralandı. Olay mahalline çağırılan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi sıkışan yolcuyu yarım saatlik uğraş sonucu kurtarabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olay sonrası yol iki saat süreyle trafiğe kapalı kalırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otobüs olay yerine çağrılan iş makinesi ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Yeniçağa, Yolu, 5., Kilometresinde

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