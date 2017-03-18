Haber; Uğur BALABAN

Alınan bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa istikametine doğru seyreden Muhammet Kumcu yönetimindeki 34 RV 789 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskiçağa köyü mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan Veysel Kaya oturduğu alanda sıkışarak yaralandı. Olay mahalline çağırılan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi sıkışan yolcuyu yarım saatlik uğraş sonucu kurtarabildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası yol iki saat süreyle trafiğe kapalı kalırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan otobüs olay yerine çağrılan iş makinesi ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.