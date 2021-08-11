Yolcu otobüslerine sıkı denetim

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerini denetleyen ekipler, sürücülere yorgun halde araç kullanmamaları ve mola sürelerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Otobüslerde emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, yolculara, trafik kuralları ve uyarıların anlatıldığı broşürler dağıttı.

Emniyet kemerinin, yaşanabilecek kazalarda kişiyi hayata bağladığına dikkati çeken ekipler, yolcuları bu konuda uyardı. Polisler, yolculardan seyahat esnasında cep telefonuyla konuşan ve kurallara uymayan otobüs sürücülerini ihbar etmelerini istedi.

Kentte yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.