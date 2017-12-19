Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Ekipler tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında, Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsüne yapılan aramada N.K. adlı bir şahıs beline sarıldığı 3 kilo 300 gram toz esrar yakalandı. N.K.uyuşturucu maddenin bulunmasından sonra gözaltına alındı. N.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.