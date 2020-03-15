Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre ilimiz Gerede ilçesinde seyreden bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını gören yolcular durumu otobüs şoförüne ileterek otobüsü durdurmasını istedi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını ihbar alan Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yolcular güvenlik nedeniyle otobüsten uzaklaştırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otobüste maddi hasar meydana geldi. Yolcular olay yerine gönderilen başka bir otobüs ile yola devam ettiler.