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Yolcu otobüsünde yangın

Gerede ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

Yolcu otobüsünde yangın

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre ilimiz Gerede ilçesinde seyreden bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını gören yolcular durumu otobüs şoförüne ileterek otobüsü durdurmasını istedi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını ihbar alan Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yolcular güvenlik nedeniyle otobüsten uzaklaştırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda otobüste maddi hasar meydana geldi. Yolcular olay yerine gönderilen başka bir otobüs ile yola devam ettiler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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