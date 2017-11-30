Haber: Semih Baykal

Kaza Aktaş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Şehit Selen Paşa Caddesi’nden Taşhancılar Caddesi’ne gitmeye çalışan Mehmet Demir idaresindeki 14 GA 822 plakalı minibüs, Güngör Bektaş yönetimindeki 81 DB 288 plakalı yolcu servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu servisi yolun kenarına yan yattı. Kazada sürücüler ile minibüsteki Müşerref ve Serranur Demir yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla kaldırılan yolcu servisinin boş olması ve kaldrımda yürüyen insanların olmaması muhtemel bir can kaybını önledi.