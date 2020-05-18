Yolculuğun adıdır 19 Mayıs

​​​​​​​Eğitim Sen Bolu Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda; “Gelecek gençliktedir” açıklamasında bulundu.

Yolculuğun adıdır 19 Mayıs

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi; Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı,  tam bağımsız Türkiye düşüyle  çıkılan yolculuğun adıdır 19 Mayıs. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı ile sonlanacak Türkiye Halklarının başlattığı  Milli Mücadele tarihimizin  ilk adımıdır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını; Esarete teslim olmayan aklı, tam bağımsız Türkiye özlemiyle selamlıyoruz. Gençlere Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Yaşam Sunma sözüyle kutlu olsun 19 Mayıs. Gelecek Gençliķtedir!

EĞİTİM SEN BOLU ŞUBESI

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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