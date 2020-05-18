Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi; Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı, tam bağımsız Türkiye düşüyle çıkılan yolculuğun adıdır 19 Mayıs. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı ile sonlanacak Türkiye Halklarının başlattığı Milli Mücadele tarihimizin ilk adımıdır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını; Esarete teslim olmayan aklı, tam bağımsız Türkiye özlemiyle selamlıyoruz. Gençlere Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Yaşam Sunma sözüyle kutlu olsun 19 Mayıs. Gelecek Gençliķtedir!

EĞİTİM SEN BOLU ŞUBESI