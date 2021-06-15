Yolculuk İstanbul’dan Gürcistan’a

Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbul'dan Gürcistan'a doğru bisikletle yola çıkan Adem Ekşioğlu (56), Bolu'ya ulaştı. Kendisine ait inşaat firmasından emekli olan Ekşioğlu, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu bisiklet yolculuğunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu, önce memleketi Rize'ye sonra Gürcistan'a gideceğini söyledi. Ailesine ait inşaat firmasından emekli olan Adem Ekşioğlu, çocukluktan beri hayalini kurduğu bisiklet yolculuğunu başlattı. Sakarya Adapazarı'nda yaşayan Ekşioğlu, bisikletiyle İstanbul'dan önce memleketi Rize'ye ardından Gürcistan'a doğru yola çıktı. Ekşioğlu, yolculuğunda Bolu'ya ulaştı. Dik rampaları olan Bolu Dağı'nı aşmayı başaran Ekşioğlu, geceyi çadırda geçirdikten sonra yeniden yola çıktı. Bisikletinde taşıdığı çadır ve ekipmanla mola vererek yolculuğunu sürdüren Ekşioğlu, 10 günde Rize'ye ulaşmayı planlıyor.

“BİSİKLETİMDE EVİMİ TAŞIYORUM”

Adem Ekşioğlu, emekli olduktan sonra uzun bisiklet yolculuğu fırsatını yakaladığını belirterek, "Çok küçük yaştan beri çok arzuladığım bir şeydi. Küçük yaştan beri bisikleti çok seviyorum. Araba kullanmaya herkes çok özenirken, ben bisiklet kullanmayı tercih ederdim. Spor yapmayı çok seviyorum ama hiç fırsatım olmamıştı. Emekli olduktan sonra bu fırsatı yakaladım" dedi.

Çadır ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini bisikletinde taşıdığını anlatan Ekşioğlu, "Şu anda çok küçük yaştan beri hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştiriyorum. Sakarya'nın değişik ilçelerini gezdim. Bursa'ya gittim. Spor kulüpleriyle turlara katıldım. Festivallere katıldım. Spor güzel bir şey. Spor yapan insandan zarar gelmez. Yolculuk çok zevkli. Yanımda çadırım da var. Onunla dinleniyorum. Bence çok güzel oluyor. Şu anda İstanbul'dan Rize'ye gitmeyi düşünüyorum sonra da Gürcistan'a geçme ihtimalim var. Rize'ye kesin gideceğim ama. Bolu Dağı'nı aşmak zor oldu. 10 günde buradan Rize'ye gitmeyi planlıyorum. Molalarımı gece dinlenip temel ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar veriyorum. Çadırımda kalıyorum. Yiyeceklerim, giyeceklerim hepsi var. Bisikletimde evimi taşıyorum" diye konuştu.