​​​​​​​Yolda Cuma namazı​​​​​​​

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da, Beşkavaklar mahallesinde bulunan Öksüz Tekke Camii’nde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cami içerisinde 200’den fazla kişinin birlikte namaz kılamaması üzerine caminin yanında bulunan Ulubatlı sokak Cuma namazı için kapatıldı. Namaz saatinden önce trafiğe açık olan sokağın giriş ve çıkışlarına cami görevlileri tarafından şeritler çekildi. Daha sonra vatandaşların yol üzerinde sosyal mesafeye uymaları için bantlarla namaz kılınacak yerler belirlendi.

Seccadeleriyle birlikte namaz kılmak için gelen vatandaşlar, caminin kapasitesinin dolu olduğunu görmesi üzerine yol üzerinde kendileri için ayrılmış bölümlerde namazlarını kıldılar. Normal şartlarda araç trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Ulubatlı sokaka gelen sürücüler, yol üzerinde namaz kılındığını görerek geri dönmek zorunda kaldılar.

CEMAAT TEPKİLİ

Öksüz Tekke Cami’nin hemen yanında bulunan 100. Yıl İlkokulu’nun bahçesi boş dururken namazın yolda kıldırılmasına cemaat tepki gösterdi. Sadece şeritlerle kapatılarak güvenliği sağlanan yolda namaz kılmanın can güvenliği açısından son derece elverişsiz olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden daha sağlıklı kararlar beklediklerini söylediler.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 14:41