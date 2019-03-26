Yolda giderken bir anda yandı

D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Motor kısmı tutuşan araç çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Yolda giderken bir anda yandı

Haber:  C. Kutay Aykan

Olay gece saatlerinde D-100 Karayolunun Avşar Köyü Fakılar geçidi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Neşe Banu Atak yönetimindeki 55 AUL 26 plakalı otomobil, arızalandı. Neşe Banu Atak otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark ederek, aracını sağ şeride çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Kısa bir süre içerisinde otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobil alev alev yanarken, Atak ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpü ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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