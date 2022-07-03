Yolda savruldu! Bariyerleri parçaladı

Haber: S. Özge Yücel

Kaza, Bolu ile Yeniçağa ilçemizin yolu arasında yolu arasında bulunan Yedigöller Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde giden 06 TDD 88 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte ıslak zeminde savruldu. Savrulmanın etkisiyle otomobil, bariyerleri parçalayarak takla attı. Sürücü, takla atan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Kazayı hafif yaralanma ile atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.