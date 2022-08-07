Haber: Uğur Balaban
Kaza, Bolu’nun Çaydurt bölgesi İstanbul İstikameti mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden 67 TA 725 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan vatandaşlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.