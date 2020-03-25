Yoldan geçen sürücüde virüs çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesinde bir vaka da Bolu’da çıktı. Bolu’dan Kocaeli'ne giden bir sürücü yüksek ateş ve öksürme sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuru yaptı. İsmi açıklanmayan sürücünün yapılan test sonucu pozitif çıktı ve sürücü karantina altına alındı. Ayrıca bugün yapılan müracaatlar sonrasında gerçekleştirilen testlerde 20 kişinin sonuçları negatif çıktı.

Bebeğin sonucu negatif çıktı

Dün Bolu’da yapılan testler sonrasında sonucunun pozitif çıktığı belirtilen Suriyeli bebeğe son yapılan testlerin sonucunun ise negatif çıktığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 20:26