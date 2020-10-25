Yollar çarpışan oto misali

Haber:Erdal Tanrıverdi

İLK KAZA’DA 3 YARALI

Bolu Dağı rampasında kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Cafer Tunç'un kullandığı 81 EH 661 kamyon, D-100 karayolu Bolu Dağı çıkışı Kaynaşlı mevkisinde Oğuzhan Gülbay yönetimindeki 14 BL 161 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Furkan Dülger, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kamyon sürücüsü ile otomobilden çıkarılan iki kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AMBAR KAMYONU YANDI

Seyir halindeki kamyonun römorku yandı. Bolu'da seyir halindeki kamyonun ambar malzemesi yüklü römorku yandı. D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden Hüseyin Köksal idaresindeki 06 BDM 33 plakalı kamyonun römorkunda, Elmalık köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını sağ şeride çekerek yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçerisinde ambar malzemesi bulunan römork tamamen yandı. Yangın nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, alevlerin söndürülmesiyle normale döndü.

ŞARAPOLE UÇTU

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D 100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mehmet E. idaresindeki 14 AAU 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya köyü mevkiinde yoldan çıktı. Uçuruma devrilmekten son anda kurtulan otomobil, yol kenarındaki bankette durabildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.