Yollar çarpışan oto pistine döndü

Haber:N.Halid Altundal



Kar ve buzlanma nedeniyle oluşan kazalardan bazıları şöyle oldu;

Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı:

Mudurnu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bolu'dan Göynük istikametine seyreden Ömer A. yönetimindeki 67 DL 287 plakalı otomobil ile karşı istikamette giden Vedat S. idaresindeki 14 AAL 018 plakalı otomobil 100. Yıl Köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada, Vedat S. ile aynı araçta bulunan Fatma S. yaralandı.

Araç içinde sıkışan Fatma S, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu Dağında araç dereye uçtu:

Bolu dağında bulunan Yeniyurt Köyü ile D-100 arasında bulunan bağlantı yolunda meydana gelen olayda aynı araçta bulunan aynı aileden üç kişi ölümden döndü. -5 derecede meydana gelen kazada araç buzlu dereye uçtu.Bolu Dağın’da Topuk Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada Düzce plakalı bir araç köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Oflu Deresi’ne düştü. Köy yolunda oluşan buzlanma ve zemindeki aşırı kar nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Sevilen esnaf hastanede öldü:

Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta seyreden Hikmet Y'nin (57) kullandığı 41 RA 818 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Hikmet Y'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bir süre ambulansta kalp masajı yapılan Hikmet Y, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazalarda ise 21 kişi yaralandı. Oluşan kazalarda 50 kadar araç hasar alırken, 6 araç ise kullanılmaz hale geldi. Oluşan toplam hasar miktarının 500 bin lirayı bulduğu belirtildi.