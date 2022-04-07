YOLLAR-KALDIRIMLAR YIKANMAYA BAŞLANDI

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, yolları, karın kalkmasının ardından tuz ve çamur birikintilerinin giderilmesi için yıkadıklarını kaydetti. Çalışmanın diğer caddelerde de devam edeceğini söyleyen Allar, “Bu noktada Gerede’nin temiz ve yaşanabilir bir yer olması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Temizlik konusunda vatandaş olarak da üzerimize büyük görevler düşüyor. Gerede bizim, Geredemizi temiz tutalım. Doğası ve çevresiyle gelecek nesillere yaşanabilir bir Gerede bırakalım. Temizlik bilinci her anlamda oluşturulmalıdır. Bu bilinç oluşursa, İlçe merkezimiz daha temiz bir görünümüne kavuşacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı beklemekteyiz’’ dedi.