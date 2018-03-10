Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bolu’ya gelişi nedeniyle emniyet tedbirleri de üst seviyeye çıkartıldı. Karaçayır Kapalı Spor Salonunun çevresinde kuş uçurtulmazken Valilik binasının ön kısmı Kardelen meydanının bir kısmı da vatandaş girişine Pazar sabahından itibaren giriş ve çıkışlara kapatılıyor.

Adliye binasından Valilik binası yönüne, Ali Rıza Tekemen Caddesinden Valilik dönel kavşağına, Valilik binasından Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi istikametine de araç trafiği Pazar sabahından itibaren ulaşıma kapatılacak. Bolu Emniyet Müdürlüğündeki demir bariyerlerin yetersiz olmasından dolayı Çankırı Emniyet Müdürlüğünden getirilen demir bariyerler Valilik binası ön kısmına yerleştirildi.