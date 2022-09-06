Yollar ve kaldırımlar yenilenecek

b) Niteliği, türü ve miktarı

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11 Kalemden oluşan 30.000 metre beton bordür , 45.000 m2 çimentolu beton plak taşı , 5.000 m2 çimentolu begonit taşı ile döşeme yapılması, 50.000 m2 beton dökülmesi (beton nakli dahil), 300 m3 beton dökülmesi (beton nakli dahil), 30.000 metre beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), 25.000 m2 parke taşı ile döşeme yapılması, 25.000 m2 parke taşı ile döşeme yapılması, 5.000 metre Beton bariyer yapılması, 5.000 metre betonoluk taşı döşenmesi ve 500 metre kanalet taşı döşenmesi işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.