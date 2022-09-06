Yollar ve kaldırımlar yenilenecek

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|T.C. BOLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. NO:99 MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|4442658 - 3742170064
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|BOLU İLİ MÜCAVİR ALANLARDA CADDE VE SOKAKLARDA YOL VE KALDIRIM KAPLAMALARI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|11 Kalemden oluşan 30.000 metre beton bordür , 45.000 m2 çimentolu beton plak taşı , 5.000 m2 çimentolu begonit taşı ile döşeme yapılması, 50.000 m2 beton dökülmesi (beton nakli dahil), 300 m3 beton dökülmesi (beton nakli dahil), 30.000 metre beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk), 25.000 m2 parke taşı ile döşeme yapılması, 25.000 m2 parke taşı ile döşeme yapılması, 5.000 metre Beton bariyer yapılması, 5.000 metre betonoluk taşı döşenmesi ve 500 metre kanalet taşı döşenmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Bolu/Merkez-Fen İşleri Müdürlüğü
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.