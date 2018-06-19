HABER:Aysun Beykoz

İlimiz Göynük İlçesinde Belediye tarafından Yenice mahallesi Selim Çapar Caddesi ile Sofuali Mahallesi Beytepesi Caddesi Şehit Ziya Sarpkaya ilçe devlet hastanesi arasında ki güzergâhta bulunan yolda sıcak asfalt çalışması yapılacak. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Kemal Kazan açıklama yaparak vatandaşlara şu uyarıda bulundu; “ Belediyemiz tarafından ilçemiz Yenice mahallesi Selim Çapar Caddesi ile Sofuali Mahallesi Beytepesi Caddesi Şehit Ziya Sarpkaya ilçe devlet hastanesi arasında ki güzergâhta bulunan yolda sıcak asfalt çalışması yapılacağından, çalışmalar süresince bu güzergâh üzerine araç parkı yapılmaması ve çalışmaların aksamaması adına sürücülerin ve vatandaşlarımızın duyarları olmaları önemle rica olunur. Çalışmalar süresince çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü sizlerden şimdiden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederim. İlçemize Hayırlı Olsun.”