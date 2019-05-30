Yollarda yenileme çalışması başladı

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatı doğrultusunda 2019 yılında Bolu şehir içi ulaşım ağını çok daha konforlu hale getirmeyi amaçlayan Bolu Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı asfalt ekibi, havaların açmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başladı. Yaz boyunca şehrin dört bir yanında yoğun mesai yapmayı planlayan ekipler, Kültür Mahallesi’nde her gün yüzlerce aracın kullandığı Öksüz Tekke Sokak yolunu yeniliyor. Asfaltlama makinelerinin ve silindirlerin kullanıldığı çalışmalarda yol sıcak asfaltla yenileyerek çok daha konforlu hale getirildi.