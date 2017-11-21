Haber: Semih BAYKAL

Kar yağışı ilimize güzelliği ile beraber çileyi de getirdi. Olumsuz hava koşulları il genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar kalınlığı birçok ilçemizde 10 cm’nin üzerine çıkarken, Bolu – Seben – Kıbrıscık yolunda problemler görülüyor. Merkez istikametinden Seben – Kıbrıscık ilçeleri ve Gölcük Milli Parkı’na giden araçların zincirsiz yola çıkması yolda kalmalarına neden oldu. Yolda kalan ve yol kenarına park eden araçlar nedeni ile ulaşımda sürekli aksamalar yaşanırken, uzun kuyruklar oluştu.

Karayolları ve araç kurtarma ekiplerinin çalışması sayesinde yollar sürekli trafiğe açılırken, kar yağışı boyunca ekipler hazırda beklemeye devam edecek.