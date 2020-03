Yoltaş, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye-i Şahane Mektebinin kuruluşu nedeniyle 1937 yılından bu yana Tıp Bayramı olarak kutlanan 14 Mart'ı, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutluyoruz” diyen Ahmet Yoltaş günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Önder Atatürk'ün de 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle ifade ettiği gibi, sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur.

Son zamanlarda hızla yayılan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsü konusunda da şunu hatırlatmakta yarar var ki kendi sağlığımız için olduğu kadar sağlık personeline yardımcı olmak için de gerekli tedbirleri almalı, herhangi bir ihmale yer vermemeliyiz. Çünkü bilmeliyiz ki her birimizin tek tek alacağı önlemler, aslında yalnızca kendimizin değil, tüm toplumun da sağlığını etkilemektedir. Şartlar ne olursa olsun fert ve toplumun sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, bu kutsal görevi büyük bir özveri ve meslek aşkıyla yerine getirmektedirler. Yılın her günü, günün her saati insan sağlığına hizmet eden, yurdumuzun her köşesinde insan sağlığına fedakârca hizmet eden sağlık camiasının "14 Mart Tıp Bayramlarını” kutluyor, son derecede zor ve kutsal olan bu mesleğe emek veren tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum.”