Yoltaş, 19 Mayıs’ı kutladı

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi(ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. ESKOP Başkanı Yoltaş yayınladığı mesajda gençlerin her zaman yanında olduklarını ve güvendiklerini belirtti.

Yoltaş 19 Mayıs kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919 esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ülkemize ve bağımsızlığımıza göz diken hainlere karşı milli mücadelemizi fiilen başlattığı, milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın uyanışı, aziz milletimizin yeniden diriliş günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlattığı bu tarihi yürüyüş ile özgürlüğe ve bağımsızlığa aşık olan halkımız boyunduruk altında yaşamayacağını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; topyekûn milletçe zafere taşıdığımız milli mücadelemizin sonunda bitmemizi, tükenmemizi, vatansız kalmamızı isteyen işgalcileri İzmir'de denize döken iradenin eseridir.”

“GENÇLERLE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele sonrası; özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve Cumhuriyetimizi gençlere emanet ettiğini belirten Yoltaş ayrıca, “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' diyerek bu konuda gençlere olan güvenini ortaya koymuştur. Gençlerimizin dün olduğu gibi bugün de kendilerine tevdi edilen bu ulvi görevi yerine getireceklerine, özgürlük ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı her türlü imkân ve şartta ülkemizi koruyacaklarına olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Gençlerimizin beklentilerini, hayallerini gerçekleştirmek için, onların yaşamaktan onur duyacakları bir gelecek inşa etmek için, gençlerle el ele vererek ülkemizi daha ileriye taşımak için her zaman onlarla gönül birliği içinde olmaya devam edeceğiz.

Gençlerimizin ülkemizin geleceğine dair üstleneceği sorumluluğu taşıyacak şekilde yetişmeleri için her türlü desteği onlara sağlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs 1919'un 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum” dedi.