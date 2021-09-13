Yoltaş Ahilik haftasını kutladı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Yoltaş mesajında “Toplumun ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yeri olan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile bütünleşik halidir.

Ahilik medeniyetimizin gelişmesinde, kültür, sanat ve ticaret hayatının zenginleşmesinde, çalışma hayatında ahlaki değerlerin yerleşmesinde büyük rolü bulunmaktadır.

Ahilik, bir taraftan sosyal barışın sağlanmasına hizmet ederken, diğer taraftan mesleki ilkeler etrafında şekillenen dayanışma gücüyle toplumumuzun ve devletimizin ayakta kalmasına yardımcı olmuştur. Meslek hayatında başarıyı, eğitime, çalışmaya, alın terine, dayanışmaya, fırsat eşitliğine, dürüstlüğe ve iyi bir meslek ahlakına dayandıran; haksızlığa, yolsuzluğa, cahilliğe karşı çıkan Ahiliğin, çağdaş uygarlığın bugün kabul ettiği değerlere asırlar önce ulaşması dikkate değerdir.

Toplumumuzda kanaatkâr olmak en önemli erdemlerden birisidir. Dolayısıyla kişiyi, düşünceden ve merhametten yoksun bırakan hırsın, hayatımızı kasıp kavurduğu günümüzde herkesin Ahiler’den öncelikli olarak “Kanaati” öğrenmesi gerekmektedir. İş ahlakını, yaşamının bir ilkesi haline getiren ahiler yaptıkları işlerde güvenilir ve dürüst insanlardır.

Bu duygularla başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere Bolulu hemşerilerimin Ahilik Haftasını kutluyor, bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.