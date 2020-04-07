Yoltaş, Berat Kandilini kutladı

Haber: BMA

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, mesajında, “Yüce Allah’ın sonsuz af ve mağfiretine ulaşma yolunda önemli bir fırsat olan Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden olan Berat Kandili’ni vesile bilerek, Yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, İslam âleminin ve tüm Dünya’nın huzuru için dua etmeliyiz” diyen Yoltaş mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “İnsanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından önemli fırsat olan Berat Kandili’nde; kendimizi her türlü kötü duygulardan, haksızlık ve adaletsizlikten, kin, nefret ve intikam duygularından arındırmalı, Rabbimizin bağışlayıcılığına sığınmalıyız.

“TÜM İSLAM ÂLEMİNİN BERAT KANDİL’İNİ TEBRİK EDİYORUM”

Zor bir sınavdan geçtiğimiz bugünlerde küresel boyut kazanan Koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de yayılım göstermektedir. Bu anlamda hastalığın önlenmesi amacıyla gerekli tedbirleri alınmasında mesai mevhumu gözetmeden fedakarca çalışan gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki personellerimiz, gerek sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esaslı çalışan tüm arkadaşlarımız ile evinde kalarak bu hastalığın yayılmaması adına gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bolulu hemşerilerimiz ve esnaflarımız olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.