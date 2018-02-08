Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri, Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi ve bu seçimler adeta gündeme damgasını vurmuştu. Seçime eski başkanlardan Ahmet Yoltaş ile mevcut başkan iken ikinci kez adaylığını açıklayan Mehmet Yılmaz aday oldu. Sonuçta büyük bir oy farkıyla Yılmaz, ikinci kez başkan seçildi.

Bu mağlubiyeti içine sindiremeyen eski başkan Ahmet Yoltaş, 06.02.2018 tarihinde Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz dilekçesi vererek, seçimlerin iptalini istedi. İptal maddeleri arasında da; “Bolu Terziler Odası Genel Kurulu eylem ve davranışların hukuka aykırı olduğunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarların Meslek Kuruluşları kanununun 46. Maddesi gereği toplantıda uyulmadığı ve Bakanlık temsilcisinin maddeye aykırı hareket ettiği, 2010-2014 yılları başkanlık yaptığı dönemde kendisinin ve üyelerin Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları ve beraat ettikleri. Buna karşın bu durumun kendi aleyhlerinde kullanıldığı, ayrıca son madde olarak Divan Başkanının toplantıda keyfi tutum davranışları içerisinde yönettiği” şikayetlerini dilekçesine yazdı.

Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı dilekçeyi kabul edip inceledikten sonra şu kararı verdi; “Seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama olarak değerlendirilmeyeceği kanaatine varılmakla ve ilçe seçim kurulu başkanlığının verdiği kararın kesin olması nedeniyle itiraz KESİN olarak REDDİNE dair aşağıdaki karar verilmiştir.

KARAR

Ahmet Yoltaş tarafından başkanlığımıza sunulan 06.02.2018 tarihli itirazın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının KESİN olması ile itirazın KESİN olarak REDDİNE, karar verilmiştir.