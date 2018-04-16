Haber: Semih Baykal

Bolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, Türkiye Genelinde 960 kooperatif’in bulunduğu ve 32 bölge birliğinin olduğu TESKOMB Genel Başkan Vekilliğini yapan Bolu Bölge Birliği Başkanı ve Bolu Kooperatif’in Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gümüş’ün birlik başkanlığından ayrıldığını açıkladı. Bolu Bölge Birliğinin Bolu’dan 9 ve Düzce’den 6 olmak üzere toplam 15 adet kooperatiften oluştuğunu söyleyen Yoltaş, Bolu’nun 20 ve Düzce’nin 17 delegesi olduğunu ifade etti. Bolu Bölge Birliği’nin 29 nisan’da Genel Kurul gerçekleştireceğini ve bu seçime Düzce’nin bir liste çıkardığını ve Bolu’dan da Gerede, Seben ve Yeniçağa’nın Düzce’ye destek verdiğini açıkladı. Yoltaş, bu nokta’da 50 yıldan bu yana Bolu’da bulunan birliğin Düzce’ye gitmemesi için kooperatiflere çağrıda bulundu. Yoltaş, kişisel sıkıntıların, sorunların olabileceğini ancak söz konusu Bolu ise herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirterek bu konuda sağ duyulu olmaya çağırdı. Yoltaş bu konuda Bolu’nun bir liste ile seçime girmesi gerektiğini söyledi.