Yoltaş, depremde hayatını kaybedenleri andı

Haber: BMA

12 Kasım 1999’da Düzce’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 21. yıldönümünde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş yazılı bir açıklama yaptı. Yoltaş açıklamasında, “12 Kasım 1999 Depreminin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşanan deprem sonucunda 710 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin acıları, ilk günkü gibi kalbimizde ve hafızalarımızda tazeliğini korumaya devam ediyor. Depremin yıldönümünde, bir kez daha derin bir hüznü ve acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz” dedi.

“HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZI RAHMETLE ANIYOR”

12 Kasım Depreminin deprem gerçeği ile yaşama, bu konuda bilinçli olma ve buna karşı tedbirleri almak zorunda olduğumuzu gösterdiğini belirten Yoltaş ayrıca, “Deprem öldürmez bina öldürür’ sözünü asla unutmamalıyız. 12 Kasım Depremi’nin yıl dönümünde güzel Bolumuzun ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle yakın zamanda yaşadığımız İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileyerek acılarını yürekten paylaşıyorum. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bir daha böyle önüne geçilebilir, engellenebilir acılar yaşamaması temennisiyle” ifadelerini kullandı.