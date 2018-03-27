HABER:Aysun Beykoz

Genel Kurulda üyelere seslenerek bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ahmet Yoltaş, “Bolu Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak bu dönemde 338 esnafımıza toplam 22 milyon lira kredi kullandırdık. 2017 yılında teşkilatımızın hükümet ile yaptığı görüşmeler sonucunda takipte borcu olan esnaflar için yapılandırma anlaşması yapılmıştır” dedi.

Ayrıca Bu doğrultuda, kooperatifimizde bir çok ortağımızın borcunun faizini silerek ana borcunda ortağımızın isteği doğrultusunda taksitlendirildiğini vurguladı. Sayın Ak Parti Yozgat Milletvekili ve TESKUMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e ve TESKOMB Başkan vekili ve Bölge Birlik Başkanımız Ömer Gümüş’e esnafımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçilirken, katılımcıların oyları sonrası Ahmet Yoltaş’ın başkanlığında Orhan Fırat, Aydın Arslan, Kutay Kolludemiroğlu, Fikret Yılmaz yönetim kuruluna, Orhan Fidan ve İbrahim İstek’de denetleme kuruluna seçildi.