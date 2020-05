Yoltaş, İzzet Baysal’ı andı

Haber: BMA

Koronavirüs nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri ile ilgili basın açıklaması yapan Bolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, büyük hayırsever İzzet Baysal’ı andı.

Yoltaş yaptığı açıklamada, “İlklerin öncüsü olan İzzet Baysal; Türkiye'de ilk ağır sanayi, hayırsever bir kişi tarafından yaptırılan ilk üniversite, vergisi ödenmiş geliriyle yapılan ilk hayırlar, devlet üstün hizmet madalyasını yaşarken alan ilk kişi, ölümünden sonra da her yıl hayır yapan ilk kişi, unuttuğumuz vakıf medeniyetimizi bizlere tekrar hatırlatan ilk kişidir” dedi.

“GENÇLERİMİZE DAİMA İZZET BABANIN HATIRASINI HATIRLATMAK GEREKİYOR”

İzzet Baysal’ın Bolu’nun ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük insanlardan biri olduğuna dikkat çeken Yoltaş açıklamasında ayrıca, “Yapmış olduğu eserlerde, nesillerimiz, çocuklarımız ve bütün Bolulular hatta Türkiye’nin her tarafından gelen insanlar eğitim ve sağlık hizmeti alıyorlar ve kendisini her zaman şükranla yâd ediyorlar. Bolulular olarak bizim vazifemiz şu olmalıdır ki; İzzet Babamızın bize bıraktığı mirası devam ettirmek ve gençlerimizin bu anlayışı devam ettirmesi için onlara daima İzzet Babanın hatırasını hatırlatmak gerekiyor. Bolu'muza eğitim ve sağlık alanlarında pek çok yatırımlar yapan değerli büyüğümüz İzzet Baysal Babamızı rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.