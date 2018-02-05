Haber: Kasım ŞAHİN

Seçime AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu İl Ticaret Müdürü Ersin Terzi, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı.Divan Başkanlığını Tahir Gayret’in yaptığı olağan genel kurul Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda faaliyet raporu, denetim raporu, bilanço, gelir gider cetveli okundu ve oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Konuşmalarında ardından yapılan seçimde 515 delegeden 432’s oy kullandı. Kullanılan oyun 240’ını Yılmaz, 187’sini Yoltaş alırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Mehmet Yılmaz, yeniden 4 yıllık süreyle Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı görevine seçildi.

YILMAZ ESKİ YÖNETİMİ SUÇLADI

İkinci kez başkanlığa adaylığını koyan Mehmet Yılmaz, konuşmasında şunları söyledi; “Geçen bu 4 yıl görev süremiz içinde karşılaştığımız sorunları, yaşadıklarımızı, yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız hizmetleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere enkaz tablosu anlatmayacağım. Yalnız ve yalnız gerçekleri anlatacağım. 2014 genel kurulundan önce oda üye ilişkilerinde yaşadığımız sıkıntıların devamında sizlere layık bir oda üye ilişkisi gerçekleştirmek için kolları sıvayarak yollara çıktık. Çok şükür sizlerin destekleri bu görevleri getirdik. Sizlerin sorun ve sıkıntılarına derman olabilmek için bu günlere kadar ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik.

GENEL SEKRETERİ KANUNSUZ ÇALIŞTIRDI

Göreve gelir gelmez ilk işimiz odamızı devralmak olacaktı. Odayı devralmaya gittiğimizde bize teslim edilmek istenmeyen bir şekilde karşılandık. Kendisinin asıl mesleği Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan bir kişi ile o dönemki Ahmet Yoltaş’ın tepkileri ile karşılaştık. O günkü yönetimler tarafından Mali Müşavir olmasına rağmen oda sekreteri olarak görevlendirilmesinin kanunen yasak olduğu Mali Müşavirler Odası kanunundaki maddeleri okuyunca gerçeği anlamış olduk. Yıllardır oda yöneticiliği yaptığını sananların böyle bir yanlışa yol vermeleri ve oda merkezinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’in ofisinde olması son derece düşündürücüdür. Sözüm ona oda merkezi Tabaklar mahallesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ofisi. Terziler odasının evrakları ise çuvallar içinde teslim edildiği adreste Kredi Kefalet Kooperatifi Aktaş Mahallesi.

EVRAKLARI ÇUVALLAR İÇERİSİNDE BİZE VERDİLER

Sizlerin oyları ile seçildiğimiz bu görevleri bizlere çok görenleri unutmadık ve unutturmayacağız. Oda evrak ve kayıtlarının çuvallar içinde bizde teslim eden Ahmet Yoltaş ve yöneticileri görev süreleri içerisinde oda hizmet ofisini başkalarına havale ettiklerinden kendimizi bir anda sokakta bulmuştuk. Bolu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yaptığı görevlendirme ile Bolu Bakkallar Odası bizlere kapılarını açmış 1 yıla yakın bir süre ile geçici hizmet bina adresimiz burası olmuştur. Zor günlerimizde bizler yardımcı olan Odalar Birliği Başkanı Sayın Tahir Gayret ve hakkını asla ödeyemeyeceğimiz Bakkallar Odası Başkanı Selahattin Ayan ve yönetim kuruluna ve genel sekreteri Şule Bursalı’ya sizler adına şükranlarımı sunuyorum.

İPE SAPA GELMEZ BAHANELER ÜRETTİLER

Yapılan hesap incelemeleri sonucunda yönetim kuruluna seçildiğimiz gün ile görevi teslim aldığımız günler arasında oda hesaplarının boşaltıldığını tespit ettik. Kanunen oda sekreterliği yasak olan Fadime Gülen çıkış verilerek kıdem tazminatı ödendiğini gördük. Bu aradaki 3 gün içerisinde ipe sapa gelmez masraflar üretilerek ilk tespitlerimize göre odamızın 46 bin civarında borçlandırıldığını tespit ettik. Oda sekreteri olarak kanunsuz şekilde 12 yıl boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri Muhasebeciler Odasına şikayet ederek kendisine ödenen kıdem tazminatı ve diğer paraların odamız hesabına iade edilmesini sağladık. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz oda hizmet binası yok, kanunsuz çalıştırılan bir tane sekreter var, hesaplarımız boşaltılmış, düzenli üye arşivimiz yok, çuvallar dolusu evrak bildiğince çok. Bunlara karşılık öfke ve tepkide oldukça da fazla.

MÜFETTİŞ TALEBİNDE BULUNDUK

Bakkallar Odası hizmet binasında geçici olarak bulunduğumuz süre içerisinde bir oda sekreterini işe alarak çalışmalarımıza hız verdik. Bu süre içerisinde sekreterimiz Gönül Varlık gerekli eğitimlerini alarak üyelerimiz hakkında kayıtlarını hızlı bir şekilde bilgisayar ortamına aktararak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının esnaf sanatkarlar bilgi sistemine entegre olmuştur. Bir taraftan bu çalışmalar devam ederken diğer taraftan bağlı bulunduğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunarak geçmiş yıllara ait hesap uygulanmalarının denetlenmesini talep ettik. Yapılan denetimler sonucunda müfettişler tarafından tespit edilen yanlış uygulama raporlara yansımış bize yazılı olarak bildirilmiştir. Müfettişlerin raporları doğrultusunda çalışmalarımıza yön verilmiştir”

AL ŞEMSİYEYİ VER KUPAYI

Mehmet Yılmaz’ın ardından Ahmet Yoltaş’ta söz istedi, Yoltaş kendisine ve yönetimine yapılan eleştirilere cevap vererek değerlendirmede bulunarak Başkan Yılmaz yüklenerek; “Ben bilgili birikimli deneyimli arkadaşlarımla beraber bir yönetim oluşturdum, bundan sonraki zamanlarda sizlerde görev verirseniz kimseyi karalamadan, geçmiş yönetimleri kötülemeden bu göreve talip olacağız. Taktir sizlerin. Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasına dair açıklamalarda bulunarak; “Hepinizde akıllı telefonlar var, Köroğlu TV ye bakabilirsiniz. Bir basın açıklaması yaptı birinci kelimesi şu, “kanunlarımızda çok açık var” dinlemeye devam ettik. Oda üyelerimizle çok iyi işler yaptık 170 bin TL parayı üyelerimize akıttık. Nasıl iş bu arkadaşlar anlayamadım ben ilk önce sonra devam etti 160 bin TL parayı üyelerimize akıttık, totalde de 270 bin TL oldu diyor matematikte zayıf biraz. 170, 160 daha 330 Bin TL yapar. Sonra açıkladı nasıl akıttığını ben ilk önce nakit verdi sandım. Hani şemsiyelerimiz var ya, hani sıcacık kupalardan çay içeceğiz ya, odanın en büyük görevi bu üyelere şemsiye almak kupa almak. Odanın başka görevimi var, esnafın derdimi var. Al şemsiyeyi ver kupayı ver coşkuyu hadi bir dönem daha. Bizim vergi dairesi ile sıkıntılarımız var bizim belediye ile sıkıntılarımız var, bizim bizden büyük olan mağazalarla, tezgahlarla sıkıntılarımız var. Biz bunlarla uğraşalım esnafın derdiyle uğraşalım. Ben bilgili birikimli deneyimli arkadaşlarımla beraber bir yönetim oluşturdum, bundan sonraki zamanlarda sizlerde görev verirseniz kimseyi karalamadan, geçmiş yönetimleri kötülemeden bu göreve talip olacağız. Takdir sizlerin” şeklinde konuştu.

“BEN BİR MAKİNA VE MAKTASTAN İBARET DEĞİLİM

Seçim öncesi şok konuşma. Yoltaş’ın ardından divan başkanının üyelere söz almak isteyen var mı sorunun ardından Bolu Terziler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası üyesi ve Ege Çarşısı Gülçeyiz dükkânı sahibi Gülseren Dinlemez söz aldı. Dinlemez, eski yönetim hakkında eleştirilerde bulunarak ben esnafım sorunum olduğunda kapısına gidebileceğimiz başkan istiyoruz dedi. Dinlemez; “Bu seçim olduğunu 4 yıl önce duydum ben. 4 yıldan önce seçimler olmuş ama bizim niye haberimiz olmamış. 12 yıl görev yapılmış ben 10 yıldır varım 4 yıl önce gördüm bu seçim olduğunu ve bu sene tekrar buradayız. Niye biz kendimizi ifade etmek zorundayız. Bize hediyeler dağıtıldı mutlu olduk hediye değil ki amaç. Amaç bizi ziyarette bulunması bizi birer birer ziyaret etmesiydi. Ben hediyede değilim önemli olan sorunum olduğunda kapısını çalıp Mehmet Bey benim şu sorunum var diyebildiğim kişiydi. Mehmet Bey olmaz Ahmet, veli bey olur önemli olan bizim arkamızda duracak bir başkan olması. Ben bir makine ve makastan ibaret değilim. Ben esnafım. Bir çiğ köfteci bulgurdan ibaret değil. İnsanlar bizi öyle gördüğü için aşağılandık, aşağılandım. Bunu kaç kere duydum. Gerçekten 12 yıl boyunca görev başında olmuşta bizim ne zaman kapımıza gelinmiş? Ben çok merak ediyorum. Ben büyük bir kaza atlattım. Niye benim kapıma gelinmedi? 4 ay dükkânım kapalı kaldı. Niye ben ziyaret edilmedim? Niye ben esnafım. Ben kendimi ifade ediyorum arkadaşlar herkes hür ifadesiyle oylarını verirken o bunu yapmış bu bunu yapmış değil. Gerçekten arkamızda duracak bir başkan istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ERCOŞKUN, NİHAT ALPAT ÖZTÜRK’Ü UNUTMADI

Milletvekili Ercoşkun, Terziler Odası esnafına seslenmek için kürsüye çıkarak, Bolu esnafının sevdiği önemli bir isim olan Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası eski Başkanı merhum Nihat Alpat Öztürk'ü anarak şunları söyledi, "Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız merhum Nihat Alpat Öztürk'ü rahmetle anıyorum. Kendisiyle yine en son bu salonda bir aradaydık. Ve o gün vefat etti. Gerçekten bizde ayrı bir yeri vardı. Kendisini bu vesileyle bir kez daha saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Ercoşkun'un bu açıklamaları esnaflar tarafından ayakta alkışlandı.

KISA SÜRELİ TARTIŞMA ÇIKTI

Oylamanın başlamaması üzerine Ahmet Yoltaş ile Mehmet Yılmaz arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Salonun giriş kısmında kadar gelen Yoltaş, divana seslenerek; “Konuşmalar iyiden iyiye uzadı. Üyelerimiz kuyrukta dakikalardır oy kullanmaya bekliyor ama sizin konuşmalarınız yüzünden oy kullanamıyorlar. Bir an önce oylama başlasın” diye çıkışınca, divan başkanı Tahir Gayret; “Yoltaş boşu boşuna uzatıyorsun. Burada bir seçim var bizlerde kurallara uyuyoruz. Ortalığı germe” diye çıkıştı. Bu sırada Yoltaş ile Yılmaz’ın yolları üyelerin oy kullanacağı alanda çakıştı. İki aday burada kısa süreli bir sözlü sataşmada bulundu.

MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ

İkinci kez başkanlığı seçilen Mehmet Yılmaz ile yeni yönetim kurulu Niyazi Sarıoğlu, Ayşe Öztabağ, Ayhan Toktay, Vural Yürekli, Ümit Cihan, Veysel Yaman, Denetim Kurulu üyeleri Turgut Çoban, Yavuz Budak ve Mustafa Şimşek, ellerinde; “Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla üyelerin karşısına çıktılar. Başkan Yılmaz’da elindeki Türk Bayrağını sallayınca salon alkıştan inledi.

TEBRİK ETTİ

Seçimi kaybeden Ahmet Yoltaş, ikinci kez başkanlığa seçilen Mehmet Yılmaz ile üyelerin yanına giderek kendilerini tebrik ettikten sonra salondan ayrıldı. Seçim sürecinde Yoltaş, bazı üyeler tarafından tepki aldı. Seçim öncesi meslek hayatlarında 30 ila 35 yılını dolduran üyelere plaket verildi. Plaket verenler arasında Olay Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz ile Gazetemiz köşe yazarı Mustafa Cop’ta plaket verenler arasında yer aldı.