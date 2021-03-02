Yoltaş, Muhasebeciler Haftasını kutladı

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş’ın Muhasebeciler Haftası ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ahmet Yoltaş Muhasebeciler Haftası açıklamasında, “Devlet gelirlerinin tahakkuku ve tahsili konusunda mesleki sorumluluk bilinciyle düzenli ve sağlıklı bir ekonominin temelini oluşturmak için Maliyenin güçlenmesine katkı koymanın yanı sıra esnaf ve sanatkarlarımıza bilgisiyle yön veren, ürettiği değeri toplumla paylaşan, vergi bilincinin oluşmasında önemli rol oynamanın yanında, Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşa veri akışı sağlayan Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra eden ticari hayatımızın önemli paydaşları olan Muhasebecilerin, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kutlu olsun” ifadelerini kullandı.