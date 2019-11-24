Yoltaş, Öğretmenler Gününü kutladı

Haber: Ceylan Beykoz

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan S.S Bolu Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Yoltaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, topumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Sevgi, şefkat ve fedakârlık mesleği olan öğretmenlik, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkması ve uluslararası camiada saygın bir ülke haline gelmesi için şüphesiz en önemli meslek gruplarının başında gelmektedir. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi için öğretmenlerimiz, bin bir zorluk ve fedakârlık içerisinde ülkemizin dört bir köşesinde kalkınmanın, ilerlemenin, bilimin ve medeniyetin ışığını yaymaya gayret etmişlerdir. Öğretmenlerimizin en büyük gayesi, çağdaş bilgilerle donatılmış, ilkeli ve erdem sahibi bir nesil yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile ülkemizin bir köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”