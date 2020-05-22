Yoltaş Ramazan Bayramını kutladı

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. ESKOP Başkanı Yoltaş bayram mesajında, “Her ne kadar tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını sebebi ile ülkemizde uygulanacak sokağa çıkma yasağından ötürü bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da; karşılayacağımız nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar hayali ve temennisi ile tüm esnaf ve sanatkâr camiasının ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birbirimizi sevmek gözetmek için önemli bir vesiledir. Zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgârına bayram bir vesile olacaktır inşallah” ifadelerine yer verdi.

“BİR ARADA GEÇİRECEĞİMİZ NİCE MUTLU BAYRAMLAR DİLİYORUM”

Yoltaş bayram mesajında son olarak ise şunları söyledi: “Bu bayramı çocuklarından, torunlarından ayrı geçirmek zorunda olacak değerli büyüklerimizin ellerinden; bayram sevincini ve heyecanını evde yaşayacak miniklerimizin gözlerinden öpüyor, tüm vatandaşlarımız, esnaf ve sanatkâr kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum. ‘Bu bayramda böyle olsun’ diyor, sağlıklı, hep bir arada geçireceğimiz nice mutlu bayramlar diliyorum.”