Yoltaş, Zafer Bayramını kutladı

Haber: BMA

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yoltaş mesajında, “30 Ağustos, Türk Ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Ulusumuzun, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’na kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması, birliğimizin, geleceğimizin ve gücümüzün güvencesidir. Türk ulusunun ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı taşlarından biridir” dedi.

“HEDEFİMİZ ÇAĞDAŞ, LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HER ZAMAN KORUMAKTIR”

Milletimizin tarihin hiçbir döneminde zilleti ve esareti kabul etmediğini belirten Yoltaş mesajında ayrıca, “Bugün, bizlere düşen en önemli görev mazimizden aldığımız güç ve cesaretle istikbale emin adımlarla koşmaktır. Ulus olarak ortak hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine, ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkarak çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyeti her zaman korumaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyorum. Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.