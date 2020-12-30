Yoltaş’ın yeni yıl mesajı

Haber: BMA

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş yayımladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: “Alın teriyle ekmeğini kazanan, ülkemizin ekonomisine güç katan esnaf ve sanatkarımız, her şeyin en güzeline en iyisine layıktır. Bu yeni yılda en büyük temennimiz 2020 yılında tüm dünyada yaşanan bu zorlu covid-19 virüsü ile mücadelenin bu yıl bitmesi, esnaf ve sanatkarın tezgahından bereketin hiç eksik olmamasıdır. Bu duygular içinde 2021 yılının ülkemize, esnaf ve sanatkarımıza yeni güzel günlere kapı aralamasını ümit ediyoruz. İnşallah refahın, huzurun arttığı, alın teriyle ülkesine katma değer sağlayan esnafımızın hakkını aldığı yeni bir yılı hep beraber kucaklayacağız. Büyük ve köklü bir medeniyete sahip ülkemizin yeni yılda aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum.”