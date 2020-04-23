Yoltaş’tan 23 Nisan mesajı

Haber: BMA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yoltaş “Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu zor günlerde kutluyoruz. Biliyorum ki hepinizin gönlünde caddelerde, sokaklarda, parklarda ve okullarda hep birlikte bu coşkuyu paylaşmak ve duygularımızı hep bir ağızdan haykırmak yatıyor. Fakat böyle zamanlarda emin olun yüreklerimizin sesi bir olup, büyüyecek. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı. Bundan tam 100 yıl önce tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu haykırdığımız gündür. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bu kadar kıymet veren ve bayram hediye edilen başka bir ülke de yoktur. Bugünün çocuklara armağan edilmesi, Türkiye’nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu unutmayalım. Evet, salgın tehdidi karşısında herkes önlemlerini alıyor ama diğer yandan yüreğimiz coşkuyla dolu. Çocuklarımızı ileride işlerini zoraki şekilde değil severek, gönül vererek, vatanına milletine ve devletine bağlı olarak bu şanlı ülkeye hizmet etmelerini sağlayalım. Biz büyüklere bu aşamada çok iş düşüyor. Sevgili Çocuklar, Türkiye’yi yarınlara siz taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacaksınız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat yaşamanız en büyük temennimizdir. Ülke olarak bütün çabalarımızı bu istikamette yürüttüğümüzü bilmelisiniz. Her hizmetimiz sizler içindir. İnanıyorum ki, insanlığın en büyük arzusu olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 10:35