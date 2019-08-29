Yoltaş’tan 30 Ağustos mesajı

Haber: Birol Ertunç

Başkan Yoltaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Asil Türk milletinin ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da Samsun'da başlattılan istiklal mücadelesi, en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazılarak 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılmıştır. 30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bu zaferle Türk milleti işgalcilere karşı vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstermiş, esaret altında yaşayan mazlum milletler için de umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”